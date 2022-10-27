Alanya'da ağaçtan düşen kişi öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Alanya'da zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

Uğrak Mahallesi'nde zeytin toplamak için evinin bahçesindeki ağaca çıkan Ali Kaya (79), yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.



Ağır yaralanan Kaya, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.