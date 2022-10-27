Antalya'da sağlık yatırımları devam ediyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'da sağlık alanında yapılan yatırımların aralıksız devam ettiği bildirildi.



AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, bölgenin en büyük sağlık tesisi olan Antalya Şehir Hastanesi’nde sona yaklaşıldığı belirtildi.



Konyaaltı ilçesine 150 yataklı Devlet Hastanesi ile 50 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Serik ilçesine Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve İlçe Sağlık Müdürlüğü yapılacağı kaydedildi.

Konyaaltı ilçesindeki hastane sorununun çözüme kavuştuğu vurgulanan açıklamada, "İlçeye Sağlık Bakanlığı tarafından 150 yataklı, modern ve ihtiyacı karşılayacak devlet hastanesi yapımına başlanacak. 23 Kasım 2022 tarihinde ihalede edilecek hastanesi 500 gün içerisinde tamamlanacak. Bunun yanı sıra ilçeye bir başka ihtiyaç olan 50 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi de yapılacak." denildi.

Serik ilçesinde ihtiyaçları karşılayacak dört yeni sağlık yatırımına başlanacağı aktarılan açıklamada, "Bu yatırımlar 4 hekimli Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve İlçe Sağlık Müdürlüğü olacak. Bu yatırımların da ihalesi 23 Kasım 2022 tarihinde yapılacak olup 450 gün içerisinde tamamlanacak. ifadelerine yer verildi.

-"Antalya sağlık şehri oldu"



Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya'nın AK Parti iktidarı döneminde önemli bir sağlık şehri olduğunun altını çizdi.



Başkan Taş, şöyle devam etti:



"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemizde sağlık alanında yaşanan devrime hepimiz şahit olduk. AK Parti iktidarından önce sağlık sistemi ve hastanelerin hali ortadayken AK Parti iktidarıyla birlikte vatandaşlarımız sağlık alanında aldığı hizmetler ortada. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde süper güç sayılan devletlerin düştüğü durum ortadayken devletimizin bu pandemiyi nasıl geçirdiğini vatandaşlarımıza verilen sağlık hizmetinde hiçbir aksaklığın yaşanmadığını gördük. Bu durum yapılan sağlık yatırımlarının doğruluğunu tekrardan bizlere gösterdi"

Konyaaltı ve Serik ilçelerinde çok önemli sağlık yatırımlarına başlanacağını belirten Taş, "Bu iki ilçemizin ihtiyacı olan yatırımların hayata geçirmenin mutluluğunu duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Milletvekillerimiz Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, Atay Uslu, İbrahim Aydın ve Senanur Çelik’e teşekkür ederim" diye konuştu.

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