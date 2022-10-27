4. Antalya Turizm Fuarı'nda "bisiklet turizmi" değerlendirildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da bu yıl 4'üncü kez kapılarını açılan Antalya Turizm Fuarı'nda, "360 Derece Bisiklet Turizmi" paneli düzenlendi.

ANFAŞ Antalya Expo Center'da gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek fuarda, alternatif turizm modelleri kapsamında bisiklet turizmi değerlendirildi.

Antalya Turizm Fuarı ve Bisiklet Turizm Derneği, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı iş birliğiyle gerçekleşen panele katılan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, bisiklet alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Alternatif turizm alanında bisikletin önemli potansiyeli bulunduğunu dile getiren Müftüoğlu, özellikle turizmin 12 aya yayılmasında etkin rol oynayacağını ifade etti. Yurt dışından çok sayıda sporcunun Türkiye'deki bisiklet rotaları için Türkiye'ye geldiğini anlatan Müftüoğlu, bisiklet dostu otellerin sayısının daha da artırılması gerektiğini bildirdi.

Müftüoğlu, federasyonun bisiklet turizminin gelişimi için yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

TÜRSAB Spor İhtisas Başkanı Recep Şamil Yaşacan da Antalya için spor turizminin asla göz ardı edilemeyeceğini kaydetti. Kentin yurt içinden ve dışından önemli spor takımlarını ağırladığını anlatan Yaşacan, bisiklet alanında da önemli organizasyonlar yapıldığını ifade etti.

Antalya Kültür Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu ile Bisiklet Turizmi Derneği Başkanı Tolga Gündüz de kentteki organizasyonlar hakkında bilgi verdi.

Panelde, bisiklet dostu otellerin sertifikasyon süreci, dünya pazarlarındaki son durumu, ekonomik getirisi, bisiklet rehberliği ve rotaları konuları tartışıldı.

Oturum sonrası Bisiklet Turizmi Derneği Başkanı Gündüz, destekleri ve ev sahipliği için organize eden firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral'e teşekkür plaketi verdi.

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