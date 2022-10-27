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CW Enerji, Burdur'da bir fabrikanın çatısına güneş enerji santrali kurdu

AA

CW Enerji, Burdur'da bir fabrikanın çatısına güneş enerji santrali kurdu

ANTALYA (AA) - Güneş paneli üreticisi CW Enerji, Burdur'da bir fabrikanın çatısına güneş enerji santrali (GES) kurulumunu gerçekleştirerek, fabrikanın enerji ihtiyacını güneşten sağlamasına katkıda bulundu.

CW Enerji Üst Yöneticisi Volkan Yılmaz, yaptığı açıklamada, Burdur'da faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısına 2831,5 kWp gücündeki güneş enerji santrali kurulumunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Enerjiye duyulan ihtiyacın gün geçtikçe arttığına işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kömür, doğal gaz, benzin gibi fosil yakıtların rezervlerinin tükenmeye başlaması ve bir de bu duruma çevresel etkenlerin eklenmesiyle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim gün geçtikçe artıyor. Bu kaynaklar arasında güneş enerjisi doğada kendiliğinden var olan ve zamanla tükenmeyen bir kaynak olduğu için oldukça önemli. Avantajları ile güneş enerjisi son yıllarda oldukça tercih edilir hale geldi."

Güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payının arttığını ifade eden Yılmaz, fabrikaların da güneş gibi doğa dostu bir kaynaktan daha fazla yararlanmak ve elektrik ihtiyacını karşılamak istediğini kaydetti.

Güneş enerjisinin kurulum ve kullanım kolaylığının yanında çevreyi kirletmemesi ve zararlı atık oluşturmaması gibi özelliklere sahip temiz enerji kaynağı olduğunu anlatan Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Elektrik ihtiyacımız günden güne artıyorken gelecekte enerji sıkıntısı çekmemek adına güneşten elektrik üretimini her geçen gün artırmalıyız. CW Enerji olarak, hem insanlığın enerji ihtiyacının yeşil enerjiden karşılamasını sağlamak hem de daha yaşanabilir bir gelecek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 'Güneşin olduğu her yerdeyiz' sloganımızla çatıları CW Enerji panelleri ile donatmaya tüm hızımızla devam edeceğiz."


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