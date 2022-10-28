Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin ormanlık alana uyuşturucu gizledikleri ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda, 4 kilogram eroin ve bir miktar para ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler Ş.D. ve İ.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.















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