Antalya'da tur midibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

İ.Ç'nin kullandığı tur midibüsü, Muratpaşa ilçesi Havalimanı yolu Serik Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ve midibüsteki 6 turist yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince, çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan İngiliz turist Allenjames Mceachran ile İrlandalı Dolares Veronica Eireannach'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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