Aspendos Antik Tiyatro'da 7 bin öğrenci kitap okudu

ANTALYA (AA) - Antalya'da bulunan Aspendos Antik Kenti'ndeki tiyatroda, 7 bin öğrencinin katılımıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Valilik tarafından "Antalya Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi" kapsamında düzenlenen etkinliğe, Antalya ve ilçelerinden öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin ellerindeki Türk bayraklarıyla görsel şölen oluşturduğu etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Öğrencilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Vali Ersin Yazıcı, Atatürk'ün Cumhuriyet'i ve ülkeyi gençlere emanet ettiğini söyledi.

Büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin gençler sayesinde dünyanın süper gücü olacağına inandığını ifade eden Yazıcı, şöyle konuştu:

"Okumayan bir toplum, kitap okuma alışkanlığı kazanamamış bir nesil, bu güzel yolculukta zorlanır. Gerçek ve doğru bilgiye ulaşmanın, o sosyal medyadan 1-2 dakika içerisinde ulaşılan bilgi olmadığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla hep birlikte kentimizin her noktasında okuyan bir Antalya istiyoruz. Herkesin yılda en az 12 kitap okuduğu, hatta bütün Türkiye'ye örnek teşkil ettiği bir şehir istiyoruz. Bu noktada tüm öğretmen arkadaşlarıma güveniyorum. Onların bir yıldır bu konudaki katkılarını biliyorum. Öğrencilerimize bir yıllık süreçte okuma alışkanlığını kazandırma çabalarını ve okunan kitap sayısının 4 katına çıktığını biliyorum."

Yaklaşık 1 saat süren okuma etkinliğinin devamında "Kültürel Miras Koruyucuları Projesi" kapsamında öğrencilere eğitim verildi.

Vali Ersin Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ve öğrencilerle özçekim yaptı.







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