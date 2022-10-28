Antalya'da "Cumhuriyet Golf Turnuvası" düzenlendi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen golf turnuvasında Recep Turan şampiyon oldu.
Taurus Golf Kulübü tarafından Belek turizm merkezindeki Cullinan Links Golf Kulübü sahasında oynanan turnuvaya 80 golfçü katıldı.
Yarışlarda şampiyonluğu Recep Turan kazandı. A kategorisinde Şehmus Işık birinci, Ahmet Çağıl ikinci, Cengiz Gülmez ise üçüncü oldu.
B kategorisinde birinciliği İdris Baki, ikinciliği Ali Kuş ve üçüncülüğü Fesih Tamince elde etti.
Turnuva sonunda düzenlenen törenle dereceye girenlere ödülleri verildi.
Taurus Golf Kulübü Başkanı Recep Turan, Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü kapsamında düzenledikleri turnuvaya katılımın yoğun olmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.