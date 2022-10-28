Antalya'da fabrikada meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu kepçe operatörü yaralandı.

Kepez ilçesindeki bir fabrikanın cüruf işleme tesisinde kepçe operatörünün çalışma yaptığı sırada patlama meydana geldi.

Vücudunda yanıklar oluşması sonucu yaralanan operatör, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Patlama sonucu çıkan yangına bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek fabrikanın çevresinde tedbir aldı.









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