Antalya'da "36. Uluslararası Maliye Sempozyumu" başladı

ANTALYA (AA) - Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "36. Uluslararası Maliye Sempozyumu" Antalya'da başladı.

Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen sempozyumda, "Enflasyonla Mücadelede Kamu Maliyesi Araçları" konusu ele alınacak.

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Sezgin, sempozyumun açılışında, Türkiye'nin çok uzun yıllar yüksek enflasyon oranlarıyla yaşadığını, 2000'li yıllardan sonra daha düşük, baş edilebilir enflasyonla devam ettiğini söyledi.

Sezgin, şunları ifade etti:

"Türkiye'nin enflasyonla ilgili travmaları olduğu için bir yol ayrımında hissediyor kendini. 'Biz eskisi gibi çok yüksek enflasyonlarla mı devam edeceğiz, yoksa bir geçiş dönemi mi?' diye düşünüyor. Çok büyük bir kesimin algısı yeniden bizim 70, 80 ve 90'lı yıllardaki gibi yüzde 90, yüzde 100'ün üzerinde uzun süreli enflasyonla devam edeceğimiz korkusu var. Her ne kadar hükümet aralıktan sonra enflasyonda bir inmeden söz etse de bu travmayı yenmek için büyük çalışma gerekiyor. En azından topluma bu bir geçici dönem ve bu geçiş dönemiyle ilgili bazı politikaları göstermek gerekiyor. İki günlük sempozyum boyunca bu konuları tartışacağız.

Kişisel olarak söylemek gerekirse, Türkiye o geçmiş travmayı bildiği için yeniden çok uzun süreli yüksek enflasyonlarla devam etmek istemiyor. Her ne olursa olsun tekrar makul enflasyon seviyelerine düşmek için bütün çabayı gösterecek. Ben diğer Avrupa ülkelerine göre daha şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü bizim hafızamızda yüksek enflasyon hali hala duruyor. Onu bildiğimiz için de nasıl mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz. Batılı ülkeler yüksek enflasyonu ilk defa deneyimliyor, bu hastalığa karşı bir aşısı, bilgisi yok. Bizim bu hastalığa karşı bir aşımız var ve aşı sayesinde daha hızlı mücadele edip daha rahat sonuca ulaşacağız."

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal da dördüncü kez sempozyuma ev sahipliği yaptıklarını ve bundan gurur duyduklarını dile getirdi.

Maliye disiplininin uluslararası sempozyumlarda oldukça gelenekselleşmiş bir disiplin olduğunu belirten Erdal, "Enflasyon, ülkemizin geçmişinde Cumhuriyet'ten bugüne kronikleşmiş, çözülmesi gereken önemli bir iktisadi ve sosyal sorun olarak değerlendirilmiştir. Bugün başlayan sempozyumda da maliye bilim insanlarıyla bu konular ele alınacak." dedi.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erkan Üyümez de dünya genelinde önce Kovid-19 salgınıyla mücadele edildiğini, ardından da enflasyon sorununun ortaya çıktığını söyledi.

Üyümez, "Maliye Sempozyumu Bilim Kurulunun üyeleri bu sorunlara kayıtsız kalmadı. 21 Ocak 2022'de yapılan ikinci bilim kurulu toplantısında sempozyumun ana teması enflasyonla mücadelede kamu maliyesi araçları olarak belirlendi. Ana tema kapsamında sorunlar enine boyuna konuşulacak." dedi.

Sempozyum, 30 Ekim'de sona erecek.

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