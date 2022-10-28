ALKÜ Senatosu Gazipaşa'da toplandı

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ANTALYA (AA) - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi senatosu, Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulunda toplandı.

Toplantıya, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, Prof. Dr. Erdoğan Arslan, Prof. Dr. Arife Uslu Gökçeoğlu, ALKÜ Genel Sekreteri Alper Özyürek ve senato üyeleri katıldı.

Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yavuz Uysal, senato toplantısına ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.







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