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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da 9. Kıtalararası Acil Tıp Kongresi başladı

AA

Antalya'da 9. Kıtalararası Acil Tıp Kongresi başladı

ANTALYA (AA) - Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) tarafından düzenlenen 9. Kıtalararası Acil Tıp Kongresi, Antalya'da başladı.

Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen kongrenin açılış töreninde, Dünya Akademik Acil Tıp Konseyinin (WACEM) önde gelen ismi Prof. Sagar Galwankar, ABD'den kongreye çevrim içi bağlandı.

Galwankar, 2023 yılı itibarıyla yeni liderlerinin, ATUDER Başkanı Prof. Dr. Başar Cander olduğunu açıklayarak, her yıl farklı ülkede gerçekleşen WACEM Dünya Kongresi'nin de 2023 yılında Türkiye'de gerçekleşeceğini aktardı.

Kongreye, 5 kıtadan 44 ülkeden konuşmacılar ile başta ABD, Meksika, Güney Afrika ve Çin olmak üzere birçok ülkeden dernek başkanı katılıyor.

- "Brugada Sendromu Türkiye'de 5 bin kişide bir görülüyor"

Kalp içinde elektriksel uyarıların iletilmesi ile ilişkili, ani kalp ölümlerine yol açan bir hastalık olan Brugada Sendromu'nu kardeşi ile ilk tanımlayan, dünyaca bilinen Prof. Dr. Josep Brugada da kongreye katılarak mesleki tecrübelerini paylaştı.

Brugada, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sendromla ilgili 1992 yılında yapılan ilk tanımlamadan beri pek çok yeni tanımlamalar yapıldığını söyledi.

Anormal EKG'lerin nasıl tespit edilebileceğini, bazen EKG sonuçları normal görünmesine rağmen bazı testler yoluyla ortadaki anormalliklerin nasıl açığa çıkarılabileceğini ve risk grubundaki hastaların nasıl tespit edilebileceğini artık bildiklerini ifade eden Brugada, "Ani kardiyak ölüm riski altında olan insanları tespit edebilmeye başladığımız için, bu hastalıktan ölümlerde azalma oldu. Bütün dünyada son derece seyrek görülen bir hastalık. Doğu ve Güney Asya'da 2 bin kişide bir, Avrupa ve Türkiye'de 5 bin kişide bir görülüyor." dedi.

Kongrede Brugada'ya, Altın Acil Tıp Ödülü takdim edildi.

Programda ayrıca, Polonya Afet Tıp Derneği Başkanı Lukasz Szarpark ile Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander tarafından, iki dernek arasında iş birliği ve dayanışma protokolü imzalandı.

Kongre, 30 Ekim'de sona erecek.

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