Antalya ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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ANTALYA (AA) - Antalya, Burdur, Muğla ve Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 99'un yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni yapıldı.

Program, Cumhuriyet Meydanı'nda anıta çelenk konulmasıyla başladı.

Vali Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek anıta çelenk bıraktı.

Törene CHP Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Cavit Arı, Rafet Zeybek, Garnizon Komutanı Piyade Albay Kemal Çakıroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Komutanı Albay Murat Sezgin, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Başsavcı Zafer Koç, Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Deha Erpek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, MHP İl Başkanı Hilmi Durgun, Baro Başkanı Hüseyin Geçilmez, askeri erkan ve STK, sendika ve meslek örgütü temsilcileri katıldı.

Protokolün ardından, diğer katılımcılar da Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Toplu fotoğraf çekimlerinin ardından tören sona erdi.

- Burdur

Burdur’da Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Vali Ali Arslantaş, Garnizon Komutanı Albay Yavuz Çankaya ile Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz Atatürk anıtına çelenk sundu.



Kutlama programı yarın Gazi Atatürk Stadyumu’nda devem edecek.

- Muğla

Muğla'da Vali Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tavlı, Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı.

Törene CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban, Süleyman Girgin ve Burak Erbay ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, daire müdürleri, STK ve siyasi parti temsilcileri katıldı.



Marmaris'te Atatürk Meydanı'ndaki tören, anıta çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Törene Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, kurum müdürleri, siyasi parti ve oda temsilcileri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İlkokul öğrencilerinin marş ve şarkıları ilgi ve alkışlarla izlendi.

- Isparta

Isparta’da ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 19 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Tören sonrasında Vali Aydın Baruş ve protokol üyeleri şehitliği ziyaret etti.

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