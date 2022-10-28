Antalya'da iki aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde, otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Salim D. idaresindeki 42 AIM 307 plakalı otomobil, Antalya-Konya kara yolu Geriş kavşağında, aynı yönde ilerleyen Ahmet T’nin kullandığı 42 KM 835 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışma sonucu ticari araç takla atarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışanlar Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye Birimi ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar Ahmet T, Fatma K. ve Emine K. Manavgat ve Akseki Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

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