Alanyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

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ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın evinde Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli gözetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve şut çalışmalarıyla devam eden idman, taktik maçla sona erdi.

Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

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