Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanda pas çalışması yapan oyuncular, daha sonra kondisyon ve çift kale maçla taktik çalıştı.

Sivasspor ile Antalyaspor, 31 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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