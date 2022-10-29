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ANTALYA (AA) - Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Antalya'da Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen törende, Vali Ersin Yazıcı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşların bayramını tebrik etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Vali Ersin Yazıcı, Cumhuriyete sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin, kadını erkeği, genci yaşlısıyla coşkuyla kutlandığını kaydeden Yazıcı, "Milletçe bir ve beraber olarak bayramımızı kutluyoruz. Cumhuriyet, ilelebet yaşasın. Cumhuriyet hepimizi bir araya getiren tarihimizin en büyük kararı, bu toprakların gördüğü en büyük devrimdir. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında daha güçlü Türkiye için alın teri akıtıyoruz. İnanıyorum ki şanlı tarihimizden aldığımız güç ve inançla nice 99 seneler Cumhuriyetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, halk oyunları ve spor gösterilerinin yapıldığı program, geçit töreniyle sona erdi.

Bu arada, deniz paraşütçüleri de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ile uçuş gerçekleştirdi.

- Muğla

Muğla'daki tören, Atatürk Stadyumu'nda Vali Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün, vatandaşların bayramını tebrik etmesiyle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Vali Tavlı, binlerce yıllık şanlı tarihin en önemli dönüm noktası olan, Türk milletinin önünde yeni ufuklar açan Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yılını tüm yurtta olduğu gibi Ege'nin incisi Muğla'da da büyük bir coşku içinde gururla kutladıklarını söyledi.

Tavlı, Cumhuriyetin kuruluşuna giden şanlı mücadelede, tek yumruk olan aziz milletin bugün de birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geleceğini inşa ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri yapıldı. Sporcuların gösterileri de ilgiyle izlendi.

Programda Muğla İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburu gösteri gerçekleştirdi. Vatandaşlar gösteriyi ayakta alkışladı.

Program tören geçişiyle sona erdi.

- Burdur

Burdur'da Gazi Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende Vali Ali Arslantaş, Garnizon Komutanı Albay Yavuz Çankaya ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz törene katılan askerleri, öğrencileri ve halkı selamladı.

Vali Arslantaş, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda canını ortaya koyan tüm kahramanları saygıyla andığını söyledi.

Kadim topraklar üzerinde yaşamanın bedelinin tarih boyunca kanla ödendiğini belirten Arslantaş, "Bu topraklarda hüküm sürmek daima tetikte ve tehlikede olmayı peşinen kabul etmektir." dedi.

Tören, halk oyunları, mehteran, cimnastik gösterilerinin ardından geçiş töreniyle son buldu.

- Isparta

Isparta'da Valilik önünde başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende, Isparta Valisi Aydın Baruş, İl Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Kahraman ile Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tören birliklerini selamladı.

Etkinlik, halk oyunları grubunun gösterisinin ardından tören geçişiyle sona erdi.

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