Antalya'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş, Serik, Kumluca ve Akseki ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı törenlerle kutlandı.

Kaş ilçesinde Kaymakam Murat Öztürk’ün makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan tören, Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Öztürk, Garnizon Komutanı Binbaşı Hüseyin Sadık ve Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Programda, “Atatürk ve Cumhuriyet”, “Cumhuriyet Konseri” ve “Zeybek Gösterisi” sunuldu.

Marinadan hareket eden bayraklarla donatılan yaklaşık 50 tekne, Kaş Limanı açıklarına gelerek tur attı, klakson çaldı ve halkı selamladı. Bu sırada Sahil Güvenlik botu da teknelere eşlik etti.

- Serik

Serik ilçesindeki kutlamalar ise Kaymakam Cemal Şahin’in tebrikleri kabulüyle başladı.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen törende, Kaymakam Cemal Şahin ve Belediye Başkanı Enver Aputkan, törene katılan öğrenciler ile vatandaşların bayramını kutladı.

Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunu gösterisi yapıldı.

Kutlamalar, tören geçişi ile sona erdi.

- Kumluca

Kumluca ilçesinde de kutlamalar Kaymakam Tekin Erdemir'in makamında tebrikleri kabulüyle başladı.

Karatepe Stadı'nda gerçekleştirilen törenlerde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Erdemir, günün anlam ve önemiyle ilgili yaptığı konuşmada, "Bundan bir asır önce zor şartlarda kurulan Cumhuriyetimiz, yine zorluklar içinde bugünlere ulaştı. Bize düşen görev, Cumhuriyet’e sahip çıkarak Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyetler seviyesine ulaşmaktır." dedi.

Konuşmanın ardından halk oyunları ekibi ve ata sporu yağlı güreş sporcuları gösteri sundu.

Tören, okulların geçit töreninin ardından öğrencilerin Atatürk ve bayrak gösterisiyle tören sona erdi.

- Akseki

Akseki ilçesindeki törenler ise Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, gösteriler sunuldu.

Törende konuşma yapan Kaymakam Volkan Hülür, "Cumhuriyet'in ilanıyla Türk milletinin ve devletinin varlığı ebedi iyileşmiş, eşitlik ve özgürlük gibi kavramlar toplumsal hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur." dedi.

Konuşmaların ardından kortej geçişi yapılarak program sona erdi.

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