Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Arda Kardeşler, Yusuf Bozdoğan, Ali Tuna

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Balkovec, Leroy Fer, Umut Güneş, Zinedine, Doumbia, Efecan Karaca, Ahmed Hassan

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Toşca, Arda Kızıldağ, Djilobodji, Furkan Soyalp, Maxim, Ömürcan Artan, Jevtovic, Sagal, Markovic, Figueiredo

Gol: Dk. 21 Leroy Fer (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Doumbia, Dk. 43 Leroy Fer (Corendon Alanyaspor)





ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

6. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Sagal'ın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Runarsson topu kornere çeldi.



12. dakikada Gaziantep FK'de kaleci Günay Güvenç'in uzun pasında topla buluşan Markovic'in vuruşu sonrası meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.



19. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın ortaladığı topu Umut Güneş kafayla arkaya indirdi. Topla buluşan Ahmed Hassan'ın vuruşunda kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kontrol etti.

21. dakikada ev sahibi ekip maçta üstünlüğü sağladı. Sol kanattan Zinedine'in kullandığı kornerde kaleci Günay Güvenç'in elinden kaçırdığı top arkaya sekti. Defanstan önce araya giren Leroy Fer, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Kalan bölümde iki takımın da çabaları gol getirmedi ve müsabakanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.





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