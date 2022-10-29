Antalya'da fener alayında 400 metrelik Türk bayrağı açıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayında, 400 metrelik Türk bayrağı taşındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı Caddesi'ndeki varyantta fener alayı düzenlendi. Türk bayrağı, dövizler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını taşıyan binlerce Antalyalı, Konyaaltı Beach Park girişinde bir araya geldi.

Güvenlik ekipleri, Seyir Terası mevkisinde bariyerler kurarak geçiş sırasında katılımcıların üst aramasını yaptı. Polis, caddeye açılan ara sokakları da güvenlik şeritleriyle kontrol altına aldı.

Katılımcılar, taşıdıkları 400 metrelik Türk bayrağı ve fenerlerle Konyaaltı Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.



Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile beraberindekiler de "Cumhuriyet için Antalya El Ele" yazılı pankart taşıdı.

Böcek, meydanda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, gazileri ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Atatürk'ün yaşamı boyunca birçok devrime imza attığını ancak en büyük devriminin Cumhuriyet olduğunu belirten Böcek, "İnanıyorum ki özgürlük ve bağımsızlığımızın sembolü ve en büyük güvencesi olan Cumhuriyet'imiz, geleceğimizin teminatı siz gençlerimizin omuzlarında çok daha ileriye taşınacaktır. Atamızın da söylediği gibi 'Ey yükselen yeni nesil, Cumhuriyet'i biz kurduk onu yüceltecek ve yaşatacak olan sizsiniz." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının başlayacağına işaret eden Böcek, 99 yıldır olduğu gibi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da bilimin, sanatın ve kültürün ışığında bir ülke için yorulmadan yürüyeceklerini kaydetti.

Etkinlikte şarkıcı Sefo konser verdi.

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