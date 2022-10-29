Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Arda Kardeşler, Yusuf Bozdoğan, Ali Tuna

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Balkovec, Leroy Fer (Dk. 89 Targhalline), Umut Güneş, Zinedine (Dk. 89 Rassoul), Doumbia (Dk. 70 Lusamba), Efecan Karaca (Dk. 81 Cavaleiro), Ahmed Hassan (Dk. 81 Diedhiou)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Toşca, Arda Kızıldağ (Dk. 61 Hanousek), Djilobodji, Furkan Soyalp (Dk. 70 Onurhan Babuşcu), Maxim, Ömürcan Artan, Jevtovic, Sagal (Dk. 84 Veliu), Markovic (Dk. 70 Pekhart), Figueiredo

Goller: Dk. 21 Leroy Fer, Dk. 53 Balkovec (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Doumbia, Dk. 43 Leroy Fer (Corendon Alanyaspor), Dk. 73 Toşca (Gaziantep FK)





ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Corendon Alanyaspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-0 yendi.

53. dakikada Alanyaspor iki farklı üstünlüğü yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde Ahmed Hassan'ın pasında topla buluşan Balkovec, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

57. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim'in ortasına iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşu sonrası top az farkla auta çıktı.

80. dakikada Gaziantep FK'nin ceza sahası önünde kullandığı serbest vuruşta Maxim'in sert şutunu kaleci Runarsson kornere çeldi.

81. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Djilobodji'nin yerden ortasına Sagal'ın şutunda, top direğin dibinden auta gitti.

82. dakikada Gaziantep FK'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Figueiredo'nun ceza sahasına gönderdiği topu Djilobodji indirdi. Maxim, önünde kalan meşin yuvarlağı kaleye gönderdi ancak Runarsson gole izin vermedi.

88. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Zinedine, topu ceza sahasına ortaladı. Caveleiro'nun gelişine vuruşunda kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmayı Alanyaspor 2-0 kazandı.





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