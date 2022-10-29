Antalya Olimpos'ta "Tırmanma Şenliği" düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesindeki turistik Olimpos bölgesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı "Tırmanma Şenliği" ile kutlandı.

Beydağları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (BEYDOST) tarafından, Arama Kurtarma Derneğinin (AKUT) desteğiyle gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye, Fransa ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 10 ülkeden sporcular katıldı.

BEYDOST Başkanı Hatice Uslu, yaptığı konuşmada, 20 yıl önce Olimpos'ta başlayan kaya tırmanışlarına, dernek üyeleri olarak kendilerinin de son iki yıldır katıldıklarını söyledi.

Etkinliğin önemine işaret eden Uslu, "Kaya tırmanışının bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla Cumhuriyet Bayramı'nı bu şekilde kutladık. Etkinliğimiz uluslararası bir şenliğe dönüştü." dedi.

Kaya tırmanışına destek veren, Olimpos'taki Kadir'in Ağaç Evleri'nin sahibi ve turizmci Kadir Kaya da tırmanışın Akdeniz Üniversitesi, AKUT ve çeşitli doğa sporları kulüplerinden ilgi gördüğünü vurguladı.

Olimpos'ta güzel bir sportif etkinliğin yapılmasının kendilerini sevindirdiğini anlatan Kaya, "İnşallah gelecek yıllarda çok daha güzel bir şekilde etkinliğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Çeşitli bireysel yarışmaların da yapıldığı şenlik, yarın sona erecek.

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