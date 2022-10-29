Alanya'da silahlı saldırıya uğrayan kişinin ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğranan kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan komşusu tutuklandı.

Türkler Mahallesi'nde Osman Ersoy'un (50) öldürülmesiyle ilgili komşuları Y.Ş. (41) ve eşi F.Ş (42) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından şüpheli çift adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Y.Ş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, eşi F.Ş. serbest bırakıldı.

Osman Ersoy, 26 Ekim'de evinin önünde av tüfeğiyle vurulmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Saldırgan olay yerinden kaçmıştı.

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