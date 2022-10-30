Antalya, Muğla ve Burdur'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

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ANTALYA (AA) - Antalya, Muğla ve Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, eşi Hanife Yazıcı, Lara bölgesinde otelde düzenlenen resepsiyonda davetlileri karşıladı.

Yazıcı, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in büyük fedakarlıklarla kazanıldığını belirterek, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Türk milletinin büyük fedakarlıklarla kazandığı zaferlerin sonucunda egemenliğin ve bağımsızlığın ilanı olan Cumhuriyet'in 99'uncu yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kadını erkeği, genci yaşlısıyla milletçe büyük bir heyecanı, coşkuyu yüreklerinde hissettiklerini anlatan Yazıcı, protokol üyeleri ve sporcularla pastayı kesti.

- Manavgat Side'de dalgıçlar, su altında bayrak açtı

Manavgat'ta Side Sualtı Arama Kurtarma Gençlik ve Spor Kulübünce, Side Sualtı Müzesi'ne dalış gerçekleştirildi. Toplam 11 dalgıçtan oluşan ekip, 15 metre derinlikte Türk bayrağı açarak, Cumhuriyet'in 99. yılını kutladı.

Kumluca ilçesinde de Karatepe Stadı'nda başlayan fener alayı, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Sanatçı Ziynet Sali, konser verdi.

- Kaş'ta fener alayı düzenlendi

Kaş ilçesinde eski otogar kavşağında toplanan vatandaşlar, ellerinde meşaleler ve bayraklarla marşlar eşliğinde yürüdü.

Kaymakam Murat Öztürk, Garnizon Komutanı Binbaşı Hüseyin Sadık, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın da katıldığı kortej, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Konuşmaların ardından sanatçılar Zakkum Grubu ve DJ Suat Ateşdağlı konser verdi. Törenler, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

- Muğla'da resepsiyon düzenlendi

Muğla Valiliği tarafından Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, burada davetlilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu, film gösterimi gerçekleştirildi.

Tavlı, Cumhuriyet'in kuruluşuna giden şanlı mücadelede, yediden yetmişe kenetlenen, tek yürek, tek yumruk olan milletin bugün de birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geleceğini inşa ettiğini vurguladı.

Vali Tavlı, pastayı yıl içerisinde düzenlenen organizasyonlarda ödül alan sporcular ve protokol üyeleriyle kesti.

- Burdur'da 29 Ekim resepsiyonu verildi

Burdur'da bir otelde düzenlenen resepsiyonda Vali Ali Arslantaş, Garnizon Komutanı Albay Yavuz Çankaya, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, davetlileri karşıladı.

Arslantaş, yaptığı konuşmada, demokratik ve laik Cumhuriyet'in nice yüzyıllara ulaşmasını temenni ederek, dahili ve harici düşmanların gizli ve aşikar tüm saldırıları karşısında devlet aklı ve vakarıyla durmayı başardıklarını ifade etti.

"Cumhuriyetimizin 99. Yılı" pastası kesilen resepsiyon, Türk sanat ve halk müziği dinletisinin ardından sona erdi.

Öte yandan, kent merkezinde ise Çatalpınar mevkisinden başlayan kortej yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Şarkıcı Ece Mumay konser verdi.

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