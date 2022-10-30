Antalya'da otel lojmanı inşaatında çıkan yangın söndürüldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde, otel lojmanı inşaatında çıkan yangın hasara neden oldu.

Belek Mahallesi'ndeki bir otelin lojman inşaatının çatı kısmında, işçilerin kaynak yaptığı sırasında yangın çıktı.

Alevlerin izolasyon malzemeleri ve lojman için alınan yataklara da sıçramasıyla yangın büyüdü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İnşaattaki işçiler, itfaiye ekiplerince merdivenle aşağı indirildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın, inşatta hasara yol açtı.



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