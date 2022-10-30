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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, Antalya'da medya buluşmasında konuştu:

AA

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, Antalya'da medya buluşmasında konuştu:

ANTALYA (AA) - TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, içerisinde iktidar ve muhalefetin yanı sıra maden mühendisleri, işçiler, sendikalar ve üniversitelerin olacağı bir maden zirvesi düzenlenmesini gerektiğini belirtti.

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (ŞEKER-İŞ) tarafından Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Medya Buluşmaları" etkinliğine katılan Atalay, yaptığı konuşmada, Amasra'daki maden faciasında sorumluluğu bulunanların bir an önce ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de bir daha maden facialarının yaşanmaması için bu konunun enine boyuna konuşulması gerektiğini vurgulayan belirten Atalay, "Maden zirvesi yapmamız gerekiyor. Bu zirvede iktidar da muhalefet de olsun. Bunun içinde maden mühendisleri, işçisi, sendikaları, üniversiteler olsun. A'dan Z'ye de bu meseleyi ülke gündemine yeniden getirelim. Çünkü bu kabul edilecek bir durum değil." dedi.

Gelişen teknolojiyle tüm maden ocaklarının daha güvenilir hale getirilmesi gerektiğini dile getiren Atalay, şöyle devam etti:

"Aslında Amasra'daki kömür ocağında bizim iyi de bir teknolojimiz var. Aşağısı 350 metre, 2,5 kilometrelik bir alan var. Bu madenin tavanlarında su torbaları var naylondan. O su torbaları olmasa daha vahim olurdu. Çünkü ateşi gördüğü zaman su torbaları patlıyor. Madeni, kömürü, su, çamur yapıyor. Bu sistemi Türkiye'deki bütün maden ocaklarına kurmak lazım. Maden ocağının olduğu yerlerdeki üniversite hastanelerine yanık tedavi merkezi de kurulması gerekiyor."

Atalay, asgari ücretle ilgili açıklama yapmanın erken olduğunu, aralık ayına yakın bir zamanda söyleyeceklerinin arkasında duracaklarını ifade etti.

ŞEKER-İŞ Genel Başkanı İsa Gök de Türkiye Haber Kameramanları Derneği ile medya çalışanlarını 7 yıldır sendikanın otelinde bir araya getirdiklerini belirterek, geleneksel hale getirdikleri medya buluşmalarını sürdürmeye davam edeceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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