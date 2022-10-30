Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da 5 kilo 500 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin kullandığı otomobilde yapılan aramada 5 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobilde bulunan N.A. ve B.G. gözaltına alındı.

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