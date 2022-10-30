Antalya'da av tüfeğiyle çevreye ve polise ateş açan kişi, bacağından vuruldu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde av tüfeğiyle rastgele çevreye ve kendisini ikna etmeye çalışan polise ateş eden kişi, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçeyaka Mahallesi'nde bir kişinin evlerin camlarına vurup, elindeki otomatik av tüfeği ile havaya ateş açtığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Polisleri fark edince kaçan şüpheli, bir sokakta sıkıştırıldı. Adının A.S.D. olduğu öğrenilen şüphelinin polisin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık vermesi üzerine bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.

Elindeki silahla çevreye ateş ederek ekiplerin üzerine koşan A.S.D, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralanan A.S.D, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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