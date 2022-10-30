Alanya'da düzenlenen Balık Tutma Turnuvası sona erdi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "2022 Alanya Balık Tutma Turnuvası (Fishing Tournament)" sona erdi.

Alanya Sportif Olta Balıkçıları ve Spor Kulübü Derneğince bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen balık tutma yarışmasına, 127 tekneyle 381 kişi katıldı.

Alanya Yat Limanı'nda 2 gün süren yarışmada, "en büyük balık" kategorisinde birinciliği Team Antalya, ikinciliği Derin Mavi ve üçüncülüğü Team Viyabot kazandı.

"Yakala bırak" kategorisinde Team Balık Savaşları birinci, Team Biliyos.com takımı ikinci ve Team Kaş üçüncü oldu.

"En çok balık" kategorisinde ise Team Kaptan Karaaslan birinciliği, Team Şahin ikinciliği ve Team Karaca Av üçüncülüğü elde etti.

"Cumhuriyet özel ödülünü" ise Team Lom Ali aldı.

Turnuva sonunda düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri verildi.





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