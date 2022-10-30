Antalya'da down sendromlu Songül Çam için düğün töreni düzenlendi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde gelinlik giymeyi hayal eden 40 yaşındaki down sendromlu Songül Çam için sembolik düğün töreni düzenlendi.

Anne, babası olmayan, ağabeyi Erdal ve yengesi Lütfiye Çam ile yaşayan Çam'ın gelinlik giymeyi çok istediğini öğrenen Antalya Kadının Sesi Derneği Başkanı İnayet Öztürk Yücetaş, bir düğün organizasyonu hazırladı.

Dernek üyeleri tarafından gelinliği alınan Çam, gelinlikle evden çıkarak, önce anne ve babasının mezarını ziyaret etti. Ardından araç konvoyu ile ilçedeki bir kafeye getirilen Çam, davetlilerin alkışlarıyla salona girdi. Müzik eşliğinde gerçekleştirilen düğün organizasyonunda ellerine kına yakılan Çam, gece boyunca davetlilerle gönlünce eğlendi.

Dernek Başkanı Yücetaş, her genç kızın gelin olmak istediğini, özel bir insan olan Çam'ın da böyle bir isteği olduğunu öğrenince yardımsever insanlarla bir araya gelerek etkinlik düzenlediklerini söyledi.

El birliği ile Çam'a gelinlik giydirerek hayalini gerçekleştirdiklerini anlatan Yücetaş, "Onu mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Güzel bir etkinlik oldu. O da, biz de mutlu olduk." dedi.

Yücetaş, dernek olarak 20 kızın bu şekilde hayalini gerçekleştirdiklerini belirterek, gelecek yıl yaz sezonunda Kepez ilçesinde toplu düğün töreni organize etmeyi planladıklarını kaydetti.





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