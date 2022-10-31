Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da 5 kilo 500 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan N.A. ve B.G. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan Antalya Valiliğince operasyonun görüntüleri basın mensuplarıyla paylaşıldı. Görüntülerde, şüphelilerin bulunduğu aracın takip edilmesi ve okul çantasındaki uyuşturucunun bulunması yer alıyor.
Kentte önceki gün İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kullandıkları otomobilde yapılan aramada, 5 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.