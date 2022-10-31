"İlk Evim, İlk İş Yerim" ile "İlk Evim Arsa" projelerinin tanıtım tırı Antalya'ya geldi

ANTALYA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kampanyasına ilişkin merak edilen soruların cevaplanması amacıyla hazırlanan tanıtım tırı, Antalya'da vatandaşlarla buluştu.

Konyaaltı Kent Meydanı'nda konuşlanan tanıtım tırını ziyaret edenleri, TOKİ uzmanları proje hakkında bilgilendirdi.

Vatandaşlar, sanal gerçeklik gözlükleri aracılığıyla, bazıları da tabletler üzerinden daha önce yapımı tamamlanan TOKİ projelerindeki daireleri görme imkanı buldu.

Ziyaretçiler, kampanya hakkında merak ettikleri konuları görevlilere sorarak bilgilendi.

TOKİ Proje Koordinatörü Hüseyin Ayhan, Türkiye'de bu şekilde 3 tırın dolaşarak vatandaşları bilgilendirdiğini söyledi.

Antalya'da 2 gün kalacaklarını aktaran Ayhan, "Gelen vatandaşların aklında ne soru varsa hepsinin cevabını veriyoruz. Simülasyon olarak vatandaşları daireleri izlettiriyoruz. Özellikle sosyal medyada bir bilgi kirliliği var. Vatandaşlarla bazen ilginç diyaloglar yaşayabiliyoruz. Devletimiz verdiği sözü her zaman tutar. TOKİ olarak 1 milyon 100 bin konut yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu konuda tecrübeliyiz. " diye konuştu.

"Arsa takası olur mu?", "Arsamı vereyim siz ev yapın", "Köy evimi size vereyim siz bana daire verin?" gibi tekliflerle gelenler olduğunu anlatan Ayhan, "Hepsini saygıyla karşılıyoruz ama bizim yapabileceğimiz tek şey mevcut konutları yapıp vatandaşlara satışını sağlamak." dedi.

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