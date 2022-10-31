12. Antalya Kitap Fuarını 1 milyondan fazla kişi ziyaret etti

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ANTALYA (AA) - Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Antalya Kitap Fuarı, 1 milyon 9 bin 678 kişiyi konuk etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Cam Piramit'te gerçekleştirilen fuar, 10 gün boyunca kitapseverleri ağırladı.

Gülseren Budayıcıoğlu, Ayşe Kulin, Üstün Dökmen, Sevil Atasoy, Altan Öymen, Enver Aysever, Osman Pamukoğlu, Sinan Akyüz, Mustafa Karataş, Ahmet Şafak, Ömür Sabuncuoğlu'nun da aralarında bulunduğu 215 yazar ve 220 yayın evinin katıldığı etkinlikte okurlar, yazarlarla buluşarak kitaplarını imzalatma imkanı buldu.

"Hayata Okuyarak Devam" sloganıyla gerçekleştirilen fuarı, 1 milyon 9 bin 678 kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de fuara katılarak, kitaplarını imzaladı.

Fuar boyunca katılımcılarla bir araya gelin Başkan Böcek, etkinliğin gelecek yıl "Cumhuriyetin 100. Yılında Atamızı Anmak" temasıyla düzenleneceğini belirtti.

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