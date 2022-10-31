Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, muhtarlarla bir araya geldi

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ANTALYA (AA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muhtarlar Meclisi'nde ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Uysal, kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, 8 yıl önce vatandaşların ilçede sahil imkanlarından faydalanamadığını, şimdi ise 4 liraya çay içebildiği, ücretsiz plajlardan yararlanabildiği mekanlara kavuştuğunu belirtti.

Kırcami bölgesindeki imar planın şu an tapu tescil işlemlerinin devam ettiğini aktaran Uysal, "Bütün süreçleri bitti, tescilin sonucunu bekliyoruz. Takipteyiz. En kısa süre içinde bitmesini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Murtapaşa ilçesinin Antalya'nın turizmine hizmet ettiğini ifade eden Uysal, Kaleiçi'ni merkeze alan önemli çalışmalara imza attıklarını bildirdi.

Muhtarlar Meclisi'ne Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp, Türkiye Muhtarlar Federasyonu ve Türkiye Muhtarlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mustafa Yılmaz, Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan ile muhtarlar katıldı.

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