Antalya'da atık seramik ve camlar sanata dönüştürüldü

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ANTALYA (AA) - Antalya Gazeteciler Cemiyetinin (AGC) bahçesinde bulunan 26 metre uzunluğundaki duvar, 8 kişilik ekibin 1 aylık çalışmasıyla atık seramik ve camlardan oluşan "Atık Sanat Duvarı"na dönüştü.



AGC öncülüğünde Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nün desteğiyle gerçekleştirilen proje ile tarihi Kaleiçi'nde yer alan 26 metre uzunluğundaki bahçe duvarında 7 cam ve seramik sanatçısı 1 ay süreyle çalışma yaptı.

Çalışmayla 3 bin 500 parça atık ve seramik camlar sanata dönüştürüldü. Oluşturulan "Atık Sanat Duvarı" vatandaşların ve turistlerin ziyaretine açıldı.

Duvarın açılışını Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile AGC Başkanı İdris Taş gerçekleştirdi.

Yazıcı, kentte turistlerin en fazla ziyaret ettiği alanlardan olan Kaleiçi'ndeki sanat duvarının turistlerin de ilgisini çekeceğini söyledi.

Gazetecilere sanata sahip çıkmaları ve çevreye duyarlılığı nedeniyle teşekkür eden Yazıcı, "Biz de okullarımızda atıklardan kütüphaneler oluşturduk. Doğaya ve su kaynaklarına etki yapmadan atıkların sanata dönüştürülmesini çok önemsiyorum." dedi.

AGC Başkanı İdris Taş ise çöpe atılan cam ve seramiklerden oluşturdukları duvar ile cemiyet binası içerisindeki basın müzesini turistlerin ve ziyaretçilerin ilgiyle gezeceğini belirtti.

Kent estetiğinde evlerin, bahçe duvarlarının, sokakların önemine dikkati çeken Taş, "Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden Antalya'da her ev, her yapı önünde fotoğraf çektirebilecek güzellikte olmalı. Bu anlayışla sanat duvarımızı oluşturduk." diye konuştu.

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