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Teniste dünyanın 16 yaş altı en iyi sporcuları Antalya'da buluşuyor

AA

Teniste dünyanın en iyi 16 yaş altı sporcularının katılacağı ve BNP Paribas sponsorluğunda gerçekleştirilecek Davis Cup Juniors ile Billie Jean King Cup Juniors finalleri, yarın Antalya'da başlayacak.

Teniste dünyanın 16 yaş altı en iyi sporcuları Antalya'da buluşuyor

ANTALYA (AA) - Teniste dünyanın en iyi 16 yaş altı sporcularının katılacağı ve BNP Paribas sponsorluğunda gerçekleştirilecek Davis Cup Juniors ile Billie Jean King Cup Juniors finalleri, yarın Antalya'da başlayacak.

Organizasyonun Aspendos Antik Tiyatro'da gerçekleştirilen açılış seremonisine, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış ilişkiler Genel Müdür Yardımcısı İnanç Özçakmak, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, Uluslararası Tenis Fedeasyonu (ITF) Gençler ve Seniorlar Tenis Yöneticisi Matt Byford ve çok sayıda sporcu katıldı.

Antalya Megasaray Tenis Akademisi kortlarında 6 Kasım'a kadar sürecek karşılaşmalarda 23 ülkeden 16 erkek (Davis Cup Juniors) ve 16 kadın (Billie Jean King Cup Juniors) olmak üzere 32 takım mücadele edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış ilişkiler Genel Müdür Yardımcısı İnanç Özçakmak, buradaki konuşmasında, ITF'in bu organizasyonu Antalya'da yapma kararı aldığını söyledi.

Antalya'da bu yıl 23 ülkeden 32 takımı ağırlayacaklarının belirten Özçakmak, "Türkiye Tenis Federasyonu, uluslararası turnuva gerçekleştirmedeki başarı anlamında Türkiye'nin önde gelen federasyonlarından. Organizasyonunda hem sportif hem de sosyal ve kültürel olarak kusursuz geçeceğinden şüphemiz yok." dedi.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, dünyanın en iyi sporcularını yetiştirebilmek için çalıştıklarını ve birçok uluslararası turnuva düzenlediklerini kaydetti.

Uluslararası Tenis Federasyonunun destek ve iş birliği ile bu güzel organizasyonları gerçekleştirerek hem ülkenin tanıtımını yapıp hem de spor turizminin önemine dikkat çekmekten mutluluk duyduklarını aktaran Durmuş, şunları dile getirdi:

"Türkiye; spor yatırımlarıyla, organizasyonlarıyla, yapmış olduğu turnuvalarla dünyanın ulaşılır ortak merkezi haline geldi. Doğu ve batıyı bağlayan bir köprü görevi yapan, geçiş güzergahı olarak uluslararası tenis turnuvalarının aranan adresi olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Gerek spor yatırımlarıyla, gerekse bu organizasyonların yapılmasıyla dünyada en fazla turnuva düzenleyen ülkeler arasındayız. Bu coğrafya o kadar önemli ki sporcularımız kendi ülkesinde birçok uluslararası turnuva oynayarak dünya sıralamasında kendi yerlerine ulaşabilmek için yarışıyorlar."

Türkiye'de tenisin oynanabilmesi için Şırnak'tan başlayıp Antalya'ya kadar Türkiye'nin her noktasından ulaşılabilen bir yol çizdiklerini belirten Durmuş, bu yoldan devam ederek, uluslararası alanda ülkeyi temsil edecek gençler yetiştiğini ifade etti.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da Antalya'da sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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