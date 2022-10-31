Plaj futbolunda şampiyon Seferihisar Cittaslow oldu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen, TFF Plaj Futbolu Ligi 2022 Süper Finalleri'nin şampiyonu Seferihisar Cittaslow oldu

Galip Dere Plajı'nda oynanan final maçında Seferihisar Cittaslow, City Line Alanya Belediyespor'u 5-4 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.



Final maçından önce yapılan üçüncülük maçını da Özderespor Demirler İnşaat takımını 14-6 mağlup eden Ömeroğulları Ercişspor kazandı.



Maçların ardından takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Turnuvada en değerli oyuncu ödülünü City Line Alanya Belediyespor'dan Barış Terzioğlu, en iyi kaleci ödülünü Seferihisar Cittaslow'dan Mehmet Aşlamacı, gol kralı ödülünü Ömeroğulları Erciş'den Lucao ve en centilmen takım ödülünü de Ülküspor aldı.



Plaj Futbolu Milli Takımı Teknik Sorumlusu Ozan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi bir turnuva izlediklerini aktararak, "Finallerde milli takım adına iyi oyuncular tespit ettik. Bundan sonra milli takım için belirlediğimiz oyuncularla kamp gerçekleştirip, yeni sezona hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.





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