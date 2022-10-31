“Organ Bağışı Haftası” dolayısıyla heykel sergisi ve kermes düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Organ Bağışı Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak için heykel sergisi ve kermes yapıldı.

Sergi ve kermes açılışına Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Çocuk Nefroloji Bölümü Prof. Dr. Sema Akman, Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Hanife Yüksel, hastane çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Prof. Dr. Akman, buradaki konuşmasında, hastalara tüm sosyal sorumluluklarıyla yardımcı olduklarını söyledi.

Hastanede bir iyilik hareketi başlattıklarını belirten Akman, "Bu heykel sergisi ve kermesimizi oluştururken insanların içindeki iyiliği ortaya çıkarıp, bunu kurumsal olarak desteklediğimizi de ortaya çıkaralım istedik." dedi.

Akman, farkındalık oluşturmak amacıyla hastane içinde 21 heykel sergileneceğini, yapılan kermesten elde edilen gelirlerin ise hasta çocuklar için kullanılacağı vurguladı.

GSF Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Yüksel ise sergilenen heykellerin, üniversitenin atık nesnelerinden üretildiğini, GSF ve heykel bölümü olarak sosyal sorumluluk projesi bağlamındaki her şeyde taşın altına ellerini koyduklarının aktardı.



Heykel sergisi ve kermes, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 4 gün boyunca devam edecek.

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