ATSO Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Oda binasında gerçekleştirilen meclis toplantısına, ATSO başkanlığına seçilen Antalya Organize Sanayi (OSB) Bölgesi Başkanı Ali Bahar ve meclis üyeleri katıldı.

Bahar, buradaki konuşmasında, zorlu bir seçim sürecini geride bıraktıklarını söyledi.

ATSO Meclisinde beyaz bir sayfa açıldığını dile getiren Bahar, "'Birlikte yöneteceğiz' bir slogan değil, üyelerimize ve Antalya halkına verdiğimiz bir sözdü. Bu sözü tutabilmemiz için sizlere ihtiyacımız var. Gelin bu yeni sayfada yer alacak başarı hikayelerini hep birlikte yazalım." dedi.

Kentin en büyük ve etkili lobi kuruluşu olmak için tüm imkanların seferber edileceğini belirten Bahar, çalışmaların bu vizyon çerçevesinde şekilleneceğini ifade etti.

Bu yıl şu ana kadar elde edilen turizm rakamlarının oldukça sevindirici olduğunu kaydeden Bahar, "13 milyona yaklaşan turist sayısı son dönemde aldığımız en güzel haberlerden biridir. 2022 yılını 14 ila 14,5 milyon bandında tamamlayabileceğimizi öngörebiliyoruz." diye konuştu.



Antalya'da turizmi 12 aya yayabilmek için çok çalışmak ve yeni fikirler üretmek gerektiğine işaret eden Bahar, şunları kaydetti:



"1 Ocak 2023'te Konaklama Vergisi yürürlüğe girecek. Konaklama faturasının yüzde 2'si alınmak suretiyle yürürlüğe girecek Konaklama Vergisi salgının etkilerinin ardından kendine gelmeye çalışan turizm sektörü için bir yıl daha ertelenmelidir. Şehrimize geçici bir süre için gelen ziyaretçiler her alanda bir yoğunluk yaratmakta, şehir nüfusuna göre hesaplanmış kapasiteleri zorlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında Konaklama Vergisi'nin gerekçesi anlaşılırdır. Ancak vergi, konaklayan kişinin faturasına ek olarak ve her konaklayandan eşit bir bedelle alınmalıdır."

Konaklama Vergisi'yle turist sayısının azalmayacağının altını çizen Bahar, alınan vergilerin tahsil edilen yerin yerel yönetimlerinin bütçesine katkı olarak kullanılması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından, Mecliste Hesapları İnceleme Komisyonu seçimi yapıldı. ATSO seçimlerinde Bahar'ın yarıştığı eski ATSO Başkanı Davut Çetin de seçime katılarak oy kullandı. Bahar ve Çetin, Mecliste selamlaşarak el sıkıştı.

Komisyon seçiminin ardından söz alan bazı Meclis üyelerinin seçim tartışmalarını yeniden gündeme getirmesi nedeniyle salonda zaman zaman gerginlik yaşandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.