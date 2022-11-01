Antalya'da korsan taşımacılık yapan 27 sürücüye ceza uygulandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 27 sürücüye toplam 246 bin 375 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yabancı uyruklu kişilerin şahsi araçlarını taksi olarak kullanarak sınır illerden yolcu taşımacılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçildi.

Terör örgütlerinin de eleman ve malzeme aktarımı konusunda bu araçları kullanma arayışında oldukları değerlendirilerek il genelinde denetim yapıldı.

Denetimlerde korsan taşımacılık yaptığı belirlenen 27 sürücüye toplam 246 bin 375 lira ceza uygulandı. Ayrıca korsan taşımacılıkta kullanılan araçlar 60 gün trafikten men edildi.

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