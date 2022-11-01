Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kamelyalı Kadın" balesini son kez sahneleyecek

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ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), ünlü Fransız yazar Alexandre Dumas'ın aynı adlı ilk romanından uyarlanan "Kamelyalı Kadın" balesini 3-12 ve 17 Kasım'da bu sezon son kez sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, koreografisi ve librettosu Volkan Ersoy ve Armağan Davran'a ait balenin müzikleri Giuseppe Verdi'nin bilinen eserlerinin yanı sıra Türkiye'de daha önce hiç icra edilmemiş besteleri de seçilerek Tolga Taviş tarafından hazırlandı.

Kasım ayının ilk temsilinde Antalya DOB orkestrasını şef Tolga Taviş yönetirken, eserin başkemancılığını Sibel Aydın üstlenecek.

İki perdelik balenin kostüm tasarımı Gazal Erten, ışık tasarımı Fuat Gök ve dekor tasarımı ise Ankara DOB eski başdekoratörü Savaş Camgöz imzasını taşıyor.

"Marquerite Gautier"i Laroslava Volkova, "Armand Duval"ı Tolga Burçak, "Kont de Varville"yi Ömer Erenler, "Baba Armand Duval"ı Mert Söylemez, "Olimpie"yı Burcu Bodur, "Gaston"u ise Evren İskender'in canlandıracağı eserde, soprano Nurdan Küçükekmekçi de sahne alacak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 3 Kasım, 12 Kasım ve 17 Kasım tarihlerinde saat 20.00'de sahnelenecek "Kamelyalı Kadın" balesinin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebilecek.

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