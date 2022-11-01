DTO Başkanı Kıran, Manavgat ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DTO Başkanı Kıran, Manavgat ilçesinde ziyaretlerde bulundu

AA

DTO Başkanı Kıran, Manavgat ilçesinde ziyaretlerde bulundu

ANTALYA (AA) - İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Tamer Kıran, Manavgat ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Kıran, DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak ve beraberindekiler ile Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seydi Tahsin Güngör ile bir araya geldi.

Kıran ve beraberindeki heyet ardından Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'i ziyaret etti.

Başkan Kıran, ardından ilçedeki oda üyeleriyle buluşarak üyelerin taleplerini dinledi.

Üyelere destekleri için teşekkür eden Kıran, sorunların çözümü için daha fazla çalışacaklarını ve denizcilik sektörüne daha fazla katma değer yaratmak için çaba harcayacaklarını ifade etti.

Kıran, DTO Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin'e de üyelerle kendileri arasında iyi bir köprü olduğu ve sorunların çözümünde başrol oyuncuların biri olduğu için teşekkür etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaktığı evine bu kez kendini kilitledi, komşuları 'Bu korkuyla yaşamak istemiyoruz' dedi
YEREL HABERLER Yaktığı evine bu kez kendini kilitledi, komşuları 'Bu ...
Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kamelyalı Kadın" balesini son kez sahneleyecek
YEREL HABERLER Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kamelyalı Kadın" ...
Antalya'da korsan taşımacılık yapan 27 sürücüye ceza uygulandı
YEREL HABERLER Antalya'da korsan taşımacılık yapan 27 sürücüye ceza ...
Manavgat yangınına direnen tarihi kervan yolunu, tomruk araçları tahrip etti
YEREL HABERLER Manavgat yangınına direnen tarihi kervan yolunu, ...
ATSO Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ATSO Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi
“Organ Bağışı Haftası” dolayısıyla heykel sergisi ve kermes düzenlendi
YEREL HABERLER “Organ Bağışı Haftası” dolayısıyla heykel sergisi ve ...
Plaj futbolunda şampiyon Seferihisar Cittaslow oldu
YEREL HABERLER Plaj futbolunda şampiyon Seferihisar Cittaslow oldu
Teniste dünyanın 16 yaş altı en iyi sporcuları Antalya'da buluşuyor
YEREL HABERLER Teniste dünyanın 16 yaş altı en iyi sporcuları ...
(Görüntülü) ANTALYA - GÜZELLİK MERKEZİNDE 8 BİN TL İŞLEM ÜCRETİNİ ÖDEMEDEN KAÇTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA - GÜZELLİK MERKEZİNDE 8 BİN TL ...
Teniste Dünya Gençler Şampiyonası'nın basın toplantısı Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yapıldı
YEREL HABERLER Teniste Dünya Gençler Şampiyonası'nın basın ...
Güzellik merkezinde 8 bin TL işlem ücretini ödemeden kaçtı
YEREL HABERLER Güzellik merkezinde 8 bin TL işlem ücretini ödemeden ...
Alanya'da yunuslardan turistlere sürpriz gösteri
YEREL HABERLER Alanya'da yunuslardan turistlere sürpriz gösteri
Antalya'da Beslenme Enstitüsü açıldı
YEREL HABERLER Antalya'da Beslenme Enstitüsü açıldı
Antalya'da atık seramik ve camlar sanata dönüştürüldü
YEREL HABERLER Antalya'da atık seramik ve camlar sanata dönüştürüldü
(Görüntülü)SOSYAL KONUT TANITIM TIR&#039;I ANTALYA&#039;DA
YEREL HABERLER (Görüntülü)SOSYAL KONUT TANITIM TIR'I ...
Bakan Soylu'ya hakaret ettiği iddia edilen polis tutuklandı 
YEREL HABERLER Bakan Soylu'ya hakaret ettiği iddia edilen polis ...
(Görüntülü)ODUN TOPLARKEN KAYANIN ALTINDA KALIP YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ODUN TOPLARKEN KAYANIN ALTINDA KALIP ...
Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, muhtarlarla bir ...
12. Antalya Kitap Fuarını 1 milyondan fazla kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER 12. Antalya Kitap Fuarını 1 milyondan fazla kişi ...
Sosyal konut tanıtım TIR'ı Antalya'da
YEREL HABERLER Sosyal konut tanıtım TIR'ı Antalya'da
(Görüntülü)ÇAVUŞOĞLU AVRUPA SADECE AB&#039;DEN İBARET DEĞİL
YEREL HABERLER (Görüntülü)ÇAVUŞOĞLU AVRUPA SADECE AB'DEN İBARET ...
Aslı Baykal, CHP'den istifa etti
YEREL HABERLER Aslı Baykal, CHP'den istifa etti
(Görüntülü)DOWN SENDROMLU SONGÜL&#039;ÜN HAYALİ GERÇEK OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)DOWN SENDROMLU SONGÜL'ÜN HAYALİ ...
(Görüntülü)TEK KATLI EV KÜL OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)TEK KATLI EV KÜL OLDU

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.