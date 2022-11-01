DTO Başkanı Kıran, Manavgat ilçesinde ziyaretlerde bulundu

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ANTALYA (AA) - İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Tamer Kıran, Manavgat ilçesinde ziyaretlerde bulundu.



Kıran, DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak ve beraberindekiler ile Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seydi Tahsin Güngör ile bir araya geldi.



Kıran ve beraberindeki heyet ardından Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'i ziyaret etti.



Başkan Kıran, ardından ilçedeki oda üyeleriyle buluşarak üyelerin taleplerini dinledi.

Üyelere destekleri için teşekkür eden Kıran, sorunların çözümü için daha fazla çalışacaklarını ve denizcilik sektörüne daha fazla katma değer yaratmak için çaba harcayacaklarını ifade etti.



Kıran, DTO Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin'e de üyelerle kendileri arasında iyi bir köprü olduğu ve sorunların çözümünde başrol oyuncuların biri olduğu için teşekkür etti.





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