Teniste Davis Cup Juniors ve Billie Jean King Cup Juniors finalleri, Antalya'da başladı

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ANTALYA (AA) - Teniste dünyanın en iyi 16 yaş altı sporcularının katıldığı ve BNP Paribas sponsorluğunda gerçekleştirilen Davis Cup Juniors ile Billie Jean King Cup Juniors finalleri, Antalya'da başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Megasaray Tenis Akademisi kortlarında düzenlenen finallerin açılış maçında Türkiye'den Kerem Yılmaz, ABD'li rakibi Meecah Bigun ile karşılaştı.

Kerem Yılmaz, rakibine 6-1 ve 6-4'lük skorlarla 2-0 yenildi.

Kızlarda ise Deniz Dilek, Tayland'dan Pimmada Thongkum ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Deniz Dilek, 6-4 ve 6-3'lük skorlarla 2-0 kazandı.

Turnuva 6 Kasım Pazar günü tamamlanacak.





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