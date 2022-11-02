Serik'te yangın çıkan baraka kullanılamaz hale geldi

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ANTALYA (AA) - Serik'te yangın çıkan baraka kullanılmaz duruma geldi.

Hasdümen Mahallesi'nde bir kişinin barınmak için kullandığı tek katlı barakada, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçerdeki 3 mutfak tüpünün patlamasıyla alevler yapının her tarafını sardı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası baraka tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının ev sahibinin barakada bulunmadığı sırada çıktığı öğrenildi.

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