Bilecik'teki kazada yaralanan muay thai antrenörü Antalya'da hayatını kaybetti

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ANTALYA (AA) - Bilecik'te yaklaşık 2 ay önce kamyonun otomobile çarpması sonucu yaralanan muay thai antrenörü Alim Atakan Canseven, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bilecik'te kamyonun çarpması sonucu 3 sporcusu ve 1 meslektaşı ile ağır yaralanan 43 yaşındaki Canseven, yaklaşık 20 gün önce sevk edildiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Canseven'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Buradan yakınları tarafından alınan Canseven'in cenazesinin, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Alim Atakan Canseven, Kocaeli'de düzenlenen Muay Thai Şampiyonası'na katılmak için sporcu kafilesi ile bu kente hareket etmişti.

Bilecik'te, 3 Eylül'de, D-650 kara yolunda Sakarya istikametinde seyreden K.Ç. idaresindeki 34 DP 0427 plakalı kamyon, Vezirhan beldesi geçişinde emniyet şeridinde duraklayan 07 YHL 82 plakalı otomobile arkadan çarpmıştı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki Canseven ile Ü.Ş, B.D, B.Ş ve M.A. yaralanmıştı.



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