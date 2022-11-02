Serik'te MHP İlçe Başkanı Üstünmet vatandaşları ziyaret etti

ANTALYA (AA) - Serik'te MHP İlçe Başkanı Osman Üstünmet ve beraberindeki partililer, Toroslar'ın zirvesinde bulunan mahallelerdeki vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk aşamada 4 mahallede yaklaşık bin vatandaşı ziyaret eden MHP Serik İlçe Teşkilatı üyeleri, gece de vatandaşlarla meydanlarda yaktıkları ateşin başında sohbet etti.

İlçe Başkanı Osman Üstünmet, çetin kış şartları başlamadan önce Toroslar'da bulunan mahalleleri ziyaret etmeyi planladıklarını söyledi.

İlçe merkezine 70 kilometre mesafedeki mahallelerde vatandaşların evlerine misafir olduklarını ve sorunlarını dinlediklerini belirten Üstünmet, "Ziyaretlerde Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin cumhurbaşkanlığı seçimleri için 'Adayımız belli, kararımız net' mesajını iletip milletvekilliğinde de MHP ye oy isteyeceğiz. Bu çalışmada ilk etapta 4 mahallede ortalama bin vatandaşımıza 860 seçmene ulaşmayı hedefledik. Bu hedefimize ulaşana kadar Toroslar'da karavanda kalarak siyasi çalışmalarda bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz. Karavan ile yaptığımız çalışmalarımız bundan sonra da zaman zaman sürecek." diye konuştu.

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