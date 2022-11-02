4. Antalya Turizm Fuarı, 20 bin turizm profesyonelini ağırladı

ANTALYA (AA) - Antalya'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Antalya Turizm Fuarı, yerli ve yabancı 20 bin turizm profesyonelini konuk etti.

Fuarı organize eden firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, yaptığı yazılı açıklamada, 27-28 Ekim'de Antalya Expo Center ANFAŞ'ta düzenlenen fuara 20 ülkeden katılım sağlandığını bildirdi.

Meral, fuara gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Antalya Turizm Fuarı bu yıl da ulusal ve uluslararası üst düzey acente yetkilileri, otelcilik ve hizmet sektörü gibi turizm paydaşlarını bir araya getirerek, Türkiye ve Akdeniz'in en verimli turizm fuarı olduğunu ispatladı. Dördüncü yılını tamamlayan fuarımız 300 katılımcı turizm markası, 2 bin seyahat acentesi ve 20 bin ziyaretçi ile büyüme kaydetti. Fuarda potansiyel 200 bin iş görüşmesi hacmi oluşturulurken, sektör profesyonelleri de fikir alışverişi yapma fırsatı yakaladı." ifadelerini kullandı.

Fuarda Türkiye'nin en önemli pazarlarından oyuncuların da yer aldığını aktaran Meral, fuarın Antalya ve turizm endüstrisine önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Meral, organizasyonun hem oteller hem acenteler için önemli fırsatlar oluşturduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrupa, Balkan ve Baltık, Orta Doğu pazarı ve iç pazarın en önemli tur operatörleri, turizm temsilcileriyle buluşma imkanı buldu. Fuar, seyahat acenteleri, konaklama sektörü markaları, hava yolları, ulaşım firmaları, etkinlik firmaları, ulusal ve uluslararası turizm destinasyonları, bilişim teknolojileri, hizmet ve finans sektörü gibi turizm sektöründe yer alan aktörlere ev sahipliği yaptı. Bu yıl gerçekleşen panellere iç pazarın dört büyük oyuncusunu temsil eden isimler konuşmacı olarak katıldı."

Meral, fuarın panel programlarının "bisiklet turizmi" temasıyla yapıldığını, turizmin 12 aya yayılmasına yönelik alternatif turizm yollarının konuşulduğunu da aktardı.

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