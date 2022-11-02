Serik'te bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

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ANTALYA (AA) - Serik'te, Kaymakam Cemal Şahin başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Kaymakamlıktaki salonda gerçekleştirilen toplantıda, ilçedeki madde ve teknoloji bağımlılığıyla ilgili kurumlar tarafından yapılmış iş ve işlemler ile yapılması planlanan konular ele alındı.

Toplantıda İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nurgül Türk Kılınç tarafından ilçede yapılan çalışmalar hakkında kurul üyelerine bilgi verildi. Ayrıca kurum temsilcileri sırasıyla kendi kurumlarıyla ilgili alanlarda kurul üyelerine bilgilendirmelerde bulundu.

Kaymakam Şahin, 18 yaş altı çocuklara sigara ve alkol satışı yasağıyla konusunda esnafın uyararak, uymayanlara en üst limitten ceza kesileceğini belirtti.

Gençleri korumanın anayasal görevleri olduğuna dikkati çeken Şahin, “Gençlerimizi korumak zorundayız. Gençlerimize daha sağlıklı yarınlar hazırlamak amacımız olmalı. Görevimiz olan sosyal görevlerin en önemlilerinden bir tanesi bağımlılıkla mücadele. Bu konuda tüm kurumlar üzerine düşen görevleri fazlasıyla yapmalıdır." dedi.

Toplantıya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ayhan Aktürk ve ilgili kurumların müdürleriyle temsilcileri katıldı.



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