DTO Başkanı Kıran, Antalya'da ziyaretlerde bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Antalya'da ziyaretlerde bulundu.

Kıran, DTO Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin ve beraberindekiler ARES Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu ile bir araya geldi.

Türkiye'nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya'yı da ziyaret eden Kıran ve heyeti çeşitli temaslarda bulundu.

Kıran ve beraberindeki heyet ardından Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti.

Görüşmelerin ardından Başkan Kıran, kent merkezinde ve Kemer ilçesindeki oda üyeleriyle buluşarak talep ve önerilerini dinledi.

Kıran, 4,5 yıllık görev sürecinde birlikte çalıştığı Antalya Şube Başkanı Çetin ile sorunların çözümüne yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Çetin de, Kıran'a desteği için teşekkür ederek, bölgesel gelişmelerle ilgili bilgi aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.