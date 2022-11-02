Vali Yazıcı, Alanya'da hayırseverlerle bir araya geldi

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya'nın Alanya ilçesinde eğitim alanında yatırım yapan 60 hayırseverle buluştu.

İlçede bir otelde düzenlenen programa, Vali Ersin Yazıcı’nın yanı sıra Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ve hayırseverler katıldı.

Vali Yazıcı, yaptığı konuşmada, bu kadar gönlü güzel insanla her zaman bir araya gelinemeyeceğini söyledi.



Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir devlet olduğunu belirten Yazıcı, "Devletimiz okulunu da yapar, hastanesini de yapar. Ama siz gönlü güzel insanların eğitime sunmuş oldukları bu katkı önemli. 'Ben de varım, birlikte yapalım, ben paramı Türk çocuklarına, Türkiye'nin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimize harcamak istiyorum' diyen hayırseverlerimiz iyi ki varsınız. Allah sayınızı arttırsın." dedi.

Yazıcı, şunları ifade etti:



"Alanya’ya ve Antalya'daki bu güzel insanları tüm Türkiye'nin örnek alması için çağrıda bulunmak istiyorum. Yüzde 40’ın üstünde yapılan dersliklerin hayırseverler tarafından yapılmış olması, bizim örnek bir il olduğumuzu, sizin de örnek insanlar olduğunuzu ortaya koyuyor. İyi ki varsınız, iyi ki bu güzelliği bu şehre yaşattınız."

Kestel Alantur Ayhan Şahenk İlkokulu binasının yapımını üstlenen Doğuş Sigorta adına törene katılan genel müdür yardımcısı Çiğdem Uluocak Akçay, spordan sanata, sağlıktan eğitime kadar her türlü sosyal sorumluluk konularında öncü olduklarını belirtti.



Akçay, "Doğuş Grubu’nun kurucusu ebedi başkanımız merhum Ayhan Şahenk tarafından 1987 yılında yaptırılan Kestel Alantur Ayhan Şahenk İlkokulunun günümüz koşullarında ihtiyacı olan gereksinimleri, 2022 yılında bir Doğuş Grubu kuruluşu olan Doğuş Sigorta tarafından sağlanmıştır. Manevi değeri büyük olan okulumuzun ilave binasının yapımında katkı sağladığımız için gururluyuz. İlçemize hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Ersin Yazıcı tarafından hayırseverlere teşekkür plaketi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.